Ultimo aggiornamento ore 17:05
Cronaca
Cronaca

Stefano De Martino ha scoperto il video intimo con Caroline Tronelli grazie a un follower: “Riconosciuto dai tatuaggi”

Ecco come il presentatore ha scoperto l'esistenza del filmato che lo ritrae con la compagna

di Niccolò Di Francesco
Stefano De Martino ha scoperto dell’esistenza del video intimo che lo ritrae insieme alla compagna Caroline Tronelli grazie a un follower che lo ha riconosciuto dai tatuaggi. Nei giorni scorsi, infatti, era emerso che il conduttore aveva scoperto dell’esistenza del filmato dopo essere stato contattato da “utenti anonimi”. Ora, secondo quanto rivela La Repubblica, il misterioso utente che avrebbe avvisato De Martino non sarebbe altro che un suo follower, il quale lo avrebbe riconosciuto dai tatuaggi. In seguito alla vicenda, il conduttore di Affari Tuoi ha presentato un esposto alla procura di Roma e una denuncia alla polizia di Porto Cervo, dove si trova in vacanza.

Intanto proseguono le indagini per risalire all’origine della diffusione del video. Secondo gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali che assistono la coppia, i filmati potrebbero non essere stati rubati da dei pirati informatici ma bensì dal tecnico che si sarebbe occupato dell’installazione del sistema di videosorveglianza. “Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne” hanno dichiarato i legali. I magistrati, intanto, hanno disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione romana di Caroline Tronelli.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca