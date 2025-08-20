C’è una possibile svolta nella indagini sull’attacco hacker subito da Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli, vittime di un attacco hacker alle telecamere di videosorveglianza installata nell’abitazione della giovane dalle quali sarebbe stato estrapolato un video che mostra la coppia in “atteggiamenti amorosi“. Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali del conduttore, infatti, hanno ipotizzato: “Non escludiamo sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne”. I filmati, dunque, potrebbero non essere stati rubati da dei pirati informatici ma bensì dal tecnico che si sarebbe occupato dell’installazione del sistema di videosorveglianza.

Il presentatore, che ha presentato un esposto alla procura di Roma e una denuncia alla polizia di Porto Cervo, dove si trova in vacanza, ha scoperto tutto lo scorso 9 agosto quando è stato contattato da “utenti anonimi”. Il sistema di allarme installato nell’abitazione di Caroline Tronelli, secondo quanto rivelato nell’esposto, era collegato a un modem Sky, a sua volta collegato alla rete Tim. Una volta venuta a conoscenza del fatto, la coppia ha ingaggiato un investigatore privato, il quale ha scoperto che il video era già stato caricato su più siti. Una volta rimosso, il filmato ha iniziato a circolare su Telegram. La coppia ha fatto sapere tramite l’avvocato Sergio Pisani che gli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza, a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo.