Il sindaco di Biella risponde al no di Ezio Greggio alla cittadinanza onoraria

Ezio Greggio, il celebre conduttore di Striscia la Notizia, ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella, il cui sindaco leghista Claudio Corradino circa una settimana prima aveva negato la stessa onorificenza a Liliana Segre.

Greggio ha rifiutato la cittadinanza proprio per rispetto nei confronti della senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz.

“Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno. Per rispetto a Liliana Segre e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento”, motiva il noto volto di Canale5.

Ezio Greggio sarebbe dovuto essere insignito del titolo onorario per “la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno con l’associazione dedicata ai bambini prematuri; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella”.

Dopo il no di Ezio Greggio, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha condiviso una nota stampa sulla sua pagina Facebook.

“Ho appreso con dispiacere la notizia della rinuncia di Ezio Greggio al conferimento della cittadinanza onoraria da parte della Città di Biella. Questa strumentalizzazione, costruita ad arte e di proposito politicamente, non porta del bene a Biella. – continua il primo cittadino – Accettiamo la decisione e va bene così, l’unico errore che ha fatto l’amministrazione forse è stato quello di non far comprendere appieno che il conferimento a Greggio rispetto alla mozione riferita alla senatrice Segre sono due eventi completamente separati l’uno dall’altro. Per Biella e i biellesi è un’occasione persa”.

