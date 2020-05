Silvia Romano, perquisizioni carabinieri in sede onlus Africa Milele a Fano

Proseguono le indagini sul sequestro di Silvia Romano e a una settimana dalla sua liberazione i carabinieri del Ros si sono recati stamattina, 15 maggio 2020, nella sede della onlus Africa Milele, a Fano, per delle perquisizioni. Gli agenti hanno acquisito documentazione sull’attività della onlus con cui la 24enne milanese collaborava quando è stata rapita, un anno e mezzo fa, in Kenya. Acquisito anche del materiale informatico, come il contenuto di alcuni hard disk e di telefoni cellulari. L’obiettivo delle indagini, avviate dalla procura di Roma al momento contro ignoti, è quello di verificare se la giovane volontaria agiva in condizioni di sufficiente sicurezza quando è stata rapita.

Nei giorni scorsi, la stessa onlus Africa Milele era finita nell’occhio del ciclone. Daniela Gelso, Project manager di alcune delle principali Ong italiane e francesi, ha dichiarato a TPI che la onlus “non è una Ong” e che tutte queste “Ong-fai da te” mandano i giovani come Silvia Romano “allo sbaraglio, sotto il paravento del No Profit”. In questi giorni è intervenuta sul tema anche Lilian Sora, la fondatrice di Africa Milele, sostenendo di sapere chi ha tradito la ragazza italiana, consentendo ai suoi rapitori di sequestrarla il 20 novembre 2018 nel villaggio di Chakama: “L’ho detto a familiari e inquirenti e basta. Ho fatto le mie indagini, non per cercare di liberare Silvia ma per capire cosa fosse successo. E penso di averlo scoperto”.

