“So chi ha tradito Silvia Romano”: la rivelazione della presidente della Ong Africa Milele

Lilian Sora, la fondatrice della Ong per conto della quale Silvia Romano si trovava in Kenya quando è stata rapita, sostiene di sapere chi ha tradito la cooperante italiana, consentendo ai suoi rapitori di sequestrarla il 20 novembre 2018. “Certo che so chi ha tradito Silvia”, ha detto la presidentessa di Africa Milele in una intervista a Repubblica. Sora esclude che si sia trattato dei due volontari che avevano lasciato il villaggio di Chakama pochi giorni prima del rapimento di Silvia, ma anche dei guardiani masai che si occupavano della sicurezza dei volontari della Ong. Per il momento, sceglie di non rivelare il nome di chi avrebbe tradito la 25enne. “L’ho detto a familiari e inquirenti e basta”, dice. “Ho fatto le mie indagini, non per cercare di liberare Silvia ma per capire cosa fosse successo. E penso di averlo scoperto”.

Nel frattempo, i genitori di Silvia Romano hanno chiesto agli inquirenti di approfondire le eventuali responsabilità della Ong Africa Milele, accusata di aver “lasciato da sola” la ragazza dopo averla “mandata allo sbaraglio” in Kenya. “Lo so, ci hanno buttato addosso tanto fango ma la protagonista ora è Silvia e risponderà lei, sono sicura”, è la replica di Sora, che assicura: “Per tramite dei volontari mi sono arrivate parole carine, da parte di Silvia. Dovremo assolutamente parlare, in questo anno e mezzo anche io mi sono avvicinata all’Islam”. Sul rapporto con i genitori di Silvia, Sora dice: “Suo papà non l’ho mai conosciuto, sono separati e io parlavo con la mamma, che non sapeva neppure dove si trovasse esattamente sua figlia in Kenya. Non avevamo i numeri l’una dell’altra, evidentemente Silvia non lo riteneva necessario… strano no? Se stavo zitta per rispettare il loro dolore dicevano che me ne infischiavo, se parlavo di Silvia mi dicevano di rispettare il silenzio per le indagini”.

“In questi 535 giorni non ho mai pensato che non sarebbe tornata”, aveva detto Sora alla notizia della liberazione di Silvia Romano. La presidente di ‘Africa Milele’ ha rivelato che alla vigilia del rapimento di Silvia Romano si era svegliata “dopo aver fatto un brutto sogno, quasi una premonizione”, mentre ieri “il sogno era stato bellissimo: ma non mi aspettavo certo questa notizia!”, ha ammesso.

Leggi anche: 1. “Silvia mandata in Africa allo sbaraglio”. La famiglia Romano chiede indagini sulla Ong /2. Non solo Silvia Romano: come funziona l’industria dei sequestri che finanzia il terrorismo nel mondo 3. Silvia Romano, Pippo Civati a TPI: “Li aiutava a casa loro, è un simbolo di speranza. I riscatti si pagano sempre”

4. Cara Silvia, perbenisti e bigotti non ti perdonano perché sei donna, libera e felice (di L. Tosa) /5. Non scambiamo per libertà una scelta avvenuta in prigionia (di S. Mentana) /6. Volevate l’italianissima Silvia Romano che raccontasse quanto è brutta e sporca l’Africa ma siete rimasti delusi

Potrebbero interessarti Edu Day 2020: la diretta streaming dell’evento dedicato a Scuola e Università Omonima di Silvia Romano ricoperta di insulti sui social. Lavora col rapper Anastasio L'ambasciata polacca contro Enrico Mentana