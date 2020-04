“Scuole aperte a luglio come centri estivi”: Raggi spiega la Fase 2 a Roma

La sindaca di Roma Virginia Raggi, intervistata da Radio Cusano Campus, ha parlato della possibilità di riaprire gli edifici scolastici nel corso dell’estate. “Già dal mese di luglio si potrebbe immaginare una riapertura delle scuole tipo centri estivi, in quelle strutture che ne hanno la possibilità”, ha detto la prima cittadina della Capitale. “I bambini che non hanno la possibilità di entrare in contatto con i loro simili rischiano di turbare il loro sviluppo cognitivo. Credo potrebbe essere una idea, chiaramente tutto compatibilmente con i dati epidemiologici e medici”.

Oltre alle scuole, Raggi ha parlato del trasporto, affermando che nell’ambito della fase 2 sarà privilegiato il trasporto in bicicletta o mezzi dolci come il monopattino. “Rispetto ai trasporti stiamo programmando dei contapasseggeri e lavorando con Atac a un accordo con le compagnie telefoniche per capire come controllare il traffico per potenziare alcune linee”, ha detto la sindaca. “Probabilmente non ci sarà più la possibilità di stare in piedi: tutti seduti e indossando la mascherina”.

“Stiamo lavorando per realizzare delle ciclabili; nel rispetto delle norme ma in rapidità, ho chiesto al governo di riaprire velocemente i negozi di biciclette e sto spingendo per avere incentivi per l’acquisto delle bici elettriche”, ha aggiunto. “Altrimenti pur rimettendo a regime il trasporto pubblico saremo invasi dal traffico, ed è uno scenario che dobbiamo evitare”.