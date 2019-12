Il video dello scontro tra il filobus Atm e il camion dei rifiuti a Milano

Il video dello scontro tra il filobus Atm e il camion dei rifiuti in seguito al quale è morta una donna di 49 anni. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 7 dicembre in via Egisto Bezzi. Sul mezzo dell’Atm della linea 91 si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Al momento dello scontro, la donna di 49 anni deceduta oggi 8 dicembre è stata sbalzata dall’autobus. Ferito anche il conducente del bus, un uomo di 47 anni, che ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’autista del filobus non avrebbe rispettato il semaforo rosso, andando a schiantarsi così contro il camion dei rifiuti. Lo scontro è stato violentissimo e come si vede dalle immagini il filobus è stato sbalzato sull’altra carreggiata, mentre il camion dei rifiuti è stato quasi completamente distrutto.

