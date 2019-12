Milano, scontro tra bus e camion dei rifiuti: 12 feriti, una donna è in coma

Violentissimo scontro a Milano tra un bus Atm della linea 91 e un camion di Amsa, l’azienda dei rifiuti. Al momento il bilancio è di 12 feriti.

Tra le persone ricoverate in ospedale c’è una donna che si trova in stato di coma, mentre altre sei persone coinvolte sono state curate sul posto.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre, in via Egisto Bezzi. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.

Secondo quanto riferito dal 118, la donna di 49 anni attualmente in stato di come all’arrivo dei soccorritori era in arresto cardiaco. Al momento dello schianto, è stata sbalzata dall’autobus.

Il conducente del bus, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un’altra la sospetta frattura del femore.

