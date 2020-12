Sci, Anef: “Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio”

“Aprire il 7 gennaio è un’utopia. Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di riaprire gli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un’apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima“. Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), all’Ansa, in merito all’avvio della stagione sciistica. “Ora dobbiamo puntare ad avere un protocollo, che è fermo al Cts, poi penseremo ad individuare una data certa per la riapertura” ha aggiunto.

