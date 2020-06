Spiagge affollate ma i controlli ci sono. A Santa Marinella, in provincia di Roma, un uomo è stato allontanato da uno stabilimento balneare della zona perché aveva 38.5 di febbre. L’uomo è stato segnalato alle autorità sanitarie per gli accertamenti del caso.

In alcuni comuni del litorale laziale sono stati assunti diversi steward che, scanner alla mano, rilevano la temperatura corporea di tutti i bagnanti. L’uomo è stato quindi invitato in ospedale per controllare le cause della febbre.

A Santa Marinella e Santa Severa è in questi giorni scaduta l’ordinanza emessa dal sindaco Pietro Tidei che imponeva l’uso delle mascherine in luoghi pubblici all’aperto. Ora l’obbligo è valido soltanto per i negozi o i locali al chiuso.

Il sindaco sui social ha scritto: “Anche oggi Santa Marinella e Santa Severa invase dai turisti. Spiagge e ristoranti pieni, parcheggi stracolmi. Bagnanti che si lasciavano tranquillamente misurare la temperatura corporea salvo qualche maleducato che si è rifiutato. Un bagnante allontanato da uno stabilimento con la febbre a 38,5° e segnalato.”

