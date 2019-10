Roma, sciopero generale venerdì 25 ottobre: si bloccherà tutta la città

Venerdì 25 ottobre 2019 Roma si bloccherà completamente. Non solo sciopero dei mezzi, quindi, ma si bloccherà tutta la città. L’annuncio arriva dai sindacati che hanno indetto il primo sciopero generale della città.

“Non c’era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino è stato uno sciopero dei dipendenti comunali, ed è ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città – dice il segretario della Uil Lazio Alberto Civica – ma stanno facendo morire le società partecipate”. Per la prima volta parteciperanno anche le associazioni dei consumatori. “È uno sciopero per Roma, siamo stufi di vivere nel degrado”, aggiunge Natale Di Cola, della Cgil.

Sciopero dei mezzi Roma venerdì 25 ottobre 2019

Il prossimo venerdì 25 ottobre 2019 le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl – Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e Usi – Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

La protesta per le società municipalizzate

Tra i motivi della protesta anche la liquidazione di Roma Metropolitane, la società municipalizzata che si occupa di programmare e appaltare opere per la mobilità nella Capitale (tra cui metro C). La delibera, fortemente contestata da tutte le opposizioni e dai sindacati, è stata già in discussione per tutta la giornata di venerdì fino a notte quando i lavori sono anche stati interrotti da una bagarre tra 5 stelle e Pd.

Roma Metropolitane, violenti scontri tra polizia e lavoratori: ferito anche Stefano Fassina

Oggi, 21 ottobre, in Campidoglio, è prevista anche una conferenza stampa promossa dai capigruppo capitolini di centrosinistra Svetlana Celli (Roma per Roma), Cristina Grancio (Dema), Stefano Fassina (Sinistra per Roma) e Giulio Pelonzi (Partito Democratico), e dai rappresentanti di Partito Democratico e Sinistra Italiana e Articolo 1 di Roma per illustrare le motivazioni dell’adesione e del sostegno allo sciopero generale per Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil per il 25 ottobre prossimo. All’appuntamento sono attesi anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio e i segretari generali delle categorie direttamente coinvolte.