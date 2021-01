Il rapper romano 1727Wrldstar, il 25enne Algero Corretini, noto per la sua esclamazione “ho preso il muro fratellì”, è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Galeria per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti. L’arresto è avvenuto sabato mattina, dopo che la sua compagna, l’attrice Simona Vergaro, ha chiamato i soccorsi.

La ragazza ha raccontato che, a seguito di una lite scoppiata la sera il venerdì, il rapper l’aveva aggredita, costringendola a fuggire di casa completamente nuda. Corretini l’ha seguita e trascinata a casa dove ha continuato a picchiarla con un mazza di metallo finché Vergaro non è riuscita a inviare un messaggio alla madre per chiedere aiuto. Sarebbe stata la madre, dunque, a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri, come riporta Repubblica Roma, la ragazza era gravemente ferita e in stato di choc. Nella casa di 1727Wrldstar, i carabinieri hanno trovato droga, anabolizzanti e il timbro di un medico per falsificare le ricette. Il pm Stefano Pizza ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

Leggi anche: 1. Palermo, 17enne trovata morta in un dirupo con segni di bruciature: fidanzato fermato per omicidio /2. Caso Genovese, un’altra vittima esce allo scoperto: “Mi ha violentata sul suo attico e io me ne sono accorta solo il giorno dopo”

Potrebbero interessarti Leggi razziali, il rabbino capo di Roma risponde alle scuse dei Savoia: “La responsabilità è personale” Palermo, 17enne trovata morta in un dirupo con segni di bruciature: fidanzato fermato per omicidio Covid, De Rita (Censis): "Italiani in regressione psicologica collettiva"