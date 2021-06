Roma, vandalizzata la metro rainbow di Colosseo

È durata appena 24 ore la metro arcobaleno della fermata Colosseo, a Roma, firmata da Netflix per celebrare il mese del Pride. A solo un giorno dall’inaugurazione, l’installazione rainbow in una delle fermate centrali della metropolitana capitolina è stata vandalizzata. A riportare per primo la notizia è il sito Gay.it.

Qualcuno, che evidentemente non spicca per intelligenza, ha pensato di strappare l’arcobaleno che decorava la metro Colosseo, a pochi passi dalla gay street di Roma. L’installazione verrà comunque ripristinata, con buona pace di chi non l’ha vista di buon occhio. Intanto proprio oggi è stato annunciato ufficialmente che il Roma Pride ci sarà, dopo i dubbi dei giorni scorsi, e si terrà sabato 26 giugno.

Un giorno. È durata un giorno. pic.twitter.com/Wcg7mMMK8X — Just Marco (@MarcoBlown) June 21, 2021

