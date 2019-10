Roma, commerciante si impicca nel suo negozio: ‘Non entrate’

Commerciante si impicca all’interno del suo negozio a Roma, nel quartiere Quadraro. È accaduto ieri pomeriggio, 3 ottobre, in via Calpurnio Fiamma, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. L’uomo è stato trovato appeso nel vano del del sottoscala del suo negozio di abbigliamento.

Stando a quanto hanno raccontato dei testimoni, il commerciante avrebbe appeso un cartello sulla saracinesca, prima di abbassarla. C’era scritto “Non entrate” e invitava a chiamare un numero di telefono cellulare, che è risultato di un conoscente.

Sul posto, per le indagini, è intervenuta la polizia. Sono arrivati anche i sanitari, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del commerciante. L’uomo era morto da circa due ore. Pare chela vittima soffrisse da tempo di depressione.

