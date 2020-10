Roma, la soluzione del M5S al caos autobus: “Chi può si sposti a piedi o in bicicletta”

Se la curva dei contagi continua a salire, anche nella Regione Lazio non escludono un lockdown bis, anzi. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è d’accordo col virologo Andrea Crisanti, l’ideatore del modello Veneto: un nuovo lockdown a ridosso di Natale, per l’assessore di Zingaretti, “è nell’ordine delle cose, se la curva sale ancora – spiega al Messaggero – sono ragionamenti di buon senso. Speriamo che la stretta sulle mascherine, che nel Lazio è iniziata prima, il 2 ottobre, produca effetti. Lo scopriremo da qui a 14 giorni”.

Nel frattempo, a Roma il settore dei trasporti pubblici non sembra aver tenuto il passo dell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Le corse non sono state aumentate e questo provoca diversi disagi ai passeggeri: rispettare la distanza è impossibile, sia mentre si aspetta la metropolitana, sia all’interno dei vagoni. Stesso discorso vale per gli autobus, in cui l’unica misura di prevenzione adottata è stata quella di bloccare la porta d’ingresso all’altezza del conducente, impedendo così ai passeggeri di occupare i primi sedili.

“Chi può cerchi di spostarsi a piedi o in bicicletta, ove possibile questo può sicuramente aiutare a decongestionare il flusso sui mezzi”. Questa è la ricetta del consigliere M5s Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità, in relazione alle tante criticità sul fronte del trasporto pubblico.

“È oggettivo che in alcuni punti della città e alcune fasce orarie ci siano delle situazioni un po’ critiche” ha spiegato intervistato su Radio Cusano Campus. “Per qualsiasi ente locale è molto complicato estendere in tempi stretti l’offerta di trasporto pubblico, bisognerebbe acquistare centinaia di autobus e assumere centinaia di autisti, sono tempi non compatibili con la p.a. Comunque abbiamo messo in campo degli sforzi, molti autobus che avevamo acquistato nei mesi scorsi sono arrivati”.

E ancora: “Stiamo supportando alcuni tratti con del pullman gran turismo. Con Atac valutiamo costantemente le linee più frequentate per cercare di modulare l’offerta. Bisogna valutare anche forme di mobilità alternative. Chi può cerchi di spostarsi a piedi o in bicicletta, ove possibile questo può sicuramente aiutare a decongestionare il flusso sui mezzi pubblici”.

