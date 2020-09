“Mi ha stuprata, maltrattata e segregata per giorni”: arrestato a Roma dj Franceschino

Arrestato dj Franceschino: avrebbe stuprato e segregato una donna per giorni

Avrebbe maltrattato, picchiato e segregato in una stanza una prostituta di 31 anni il dj romano arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio e condotto nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di spaccio di droga. Ma Francesco Cirioni, dj di fama internazionale conosciuto con il nome di Franceschino e direttore dell’emittente Radio Zerosei, è anche indagato per violenza sessuale aggravata per aver violentato la donna per tre giorni. Ingaggiata su Via Salaria al costo di 1.000 euro, la 31enne credeva di dover offrire le sue prestazioni sessuali, ma si è ritrovata ad essere umiliata e picchiata per 72 ore, a dover ascoltare i racconti delle gesta di spacciatore di Cirioni e ad essere minacciata durante la visione di un film pornografico affinché non parlasse dei suoi reati.

La vittima, che ha invece denunciato il dj dopo essere fuggita, ha raccontato che dopo ogni rapporto sessuale – avvenuto contro la sua volontà – l’uomo la chiudeva in una stanza. E che l’ultima volta, sabato 5 settembre, dj Franceschino le avrebbe ordinato di vestirsi e truccarsi in vista dell’incontro con un suo amico. “Devi essere carina con lui, altrimenti ti massacro di botte”, le avrebbe ripetuto prima di parlare al telefono con il conoscente sul balcone. Ma è stato proprio in quel momento che la 31enne è fuggita in strada e ha fermato la prima auto per chiedere aiuto. Gli investigatori – che hanno trovato e bloccato Cirioni nel suo appartamento – hanno trovato in casa 75 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.