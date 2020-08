Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, era pulita e ora l’avete infettata”

Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, era pulita e l’avete infettata”

“Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita ‘pulita’ dal Coronavirus e voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”: con un post su Twitter Rita Dalla Chiesa ha detto la sua opinione sui molti contagi di rientro dall’isola che si stanno registrando in questi giorni in tutta Italia. La Sardegna è finita al centro delle polemiche per l’alta incidenza di nuovi casi tra i turisti che si recano lì in vacanza, sia se essi abbiano frequentato le discoteche fin quando erano aperte, sia se invece si tratti di persone che non fanno movida notturna. “Siete voi gli unici colpevoli – ha rincarato la dose la celebre conduttrice – e se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare”.

Sotto il post, in poche ore, si sono riversati a commentare centinaia di utenti. Qualcuno ha dato manforte a Rita Dalla Chiesa, manifestando il loro sdegno per tutti coloro che “prendono la nostra isola come untrice”. Qualcun altro, invece, punta il dito pure contro il governatore dell’isola, Christian Solinas: “Colpevoli sono sia i turisti che il governatore che non ha saputo gestire la situazione”. Non mancano neanche coloro che accusano i migranti: “Rita, ci sono anche i barconi arrivati con più casi di Coronavirus a bordo, che poi evadono dalla quarantena. Mica è razzismo dirlo”. “Continuiamo a puntare tutto sul buonsenso delle persone – scrive un altro utente – ma se le discoteche aprono e non ci sono controllo su distanza e mascherina, molta gente non è in grado di arrivarci da sola! Le varie voci su ‘virus clinicamente morto’ hanno fatto il resto”.

