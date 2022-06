Ristoratore non trova personale e annuncia: “Decidete voi stipendio e orari”

Molte attività stanno facendo fatica a trovare lavoratori stagionali da impiegare per il periodo estivo. Un tema che riapre il dibattito sugli stipendi troppo bassi e le condizioni di lavoro spesso massacranti a cui devono sottostare, soprattutto i più giovani. Dall’altro canto noti imprenditori come Flavio Briatore o chef come Alessandro Borghese ribattono dicendo che il lavoro c’è, ma i giovani non vogliono lavorare come cameriere o in cucina, preferendo andare a divertirsi con gli amici o stare sul divano percependo il reddito di cittadinanza. Dichiarazioni che hanno suscitato numerose polemiche. Allora Pierluigi Lucino, imprenditore salentino di 40 anni, ha deciso di lanciare una provocazione via social: “Cerco personale. Lo stipendio lo decidete voi, il giorno libero e gli orari anche”.

Licino è titolare del Riviera Bar Bistrot a Porto Cesareo. Il suo locale si trova a pochi passi dal mare. Offre un minimo di 1200 euro netti, che salgono a 1500-1600 per i pizzaioli. Ma nonostante la paga più che dignitosa, il personale non si trova. Tanto che l’imprenditore è stato costretto a mettere il limite delle 100 pizze a serata, per non pesare troppo sull’unico pizzaiolo che ha a disposizione. Il post provocatorio di Lucina sembra però non avere innescato l’effetto sperato. Ancora nessun candidato.

Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, nel comparto i posti vacanti sarebbero “tra i 250 mila e 350 mila”. Chi offre lavoro lamenta la mancanza di volontà di chi cerca occupazione ma poi rifiuta gli incarichi, mentre sul fronte opposto i lavoratori denunciano condizioni disumane: orari troppo lunghi, paghe da fame e una precarietà che sa di sfruttamento. Intanto l’estate è alle porte e il problema rischia di mettere in crisi tantissime attività in tutta Italia, proprio nel periodo più intenso dell’anno.