Alessandro Borghese: “I giovani preferiscono il weekend con gli amici”

“Per diventare Alessandro Borghese devi lavorare sodo, ma oggi i ragazzi preferiscono il weekend con gli amici”: lo chef e conduttore del programma 4 Ristoranti torna a denunciare le difficoltà nel reclutare personale per i suoi ristoranti innescando diverse polemiche sui social.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Alessandro Borghese racconta: “Sa che cosa è successo lo scorso weekend? Quattro defezioni tra i ragazzi della brigata, da gestire all’ultimo minuto, e nessuno disposto a sostituire. Così a cucinare siamo rimasti io e il mio braccio destro: 45 anni io, 47 lui”.

“Ma li legge gli annunci? Io ne trovo una quantità ogni giorno: cerchiamo professionisti del territorio — chef e sous chef, personale di sala, sommelier, ma c’è bisogno pure di baristi, pizzaioli, pasticcieri — da assumere con regolare contratto. Sono alla perenne ricerca di collaboratori, ma fatico a trovare nuovi profili, sia per la cucina che per la sala: non posso non pormi delle domande” continua il cuoco.

Cronaca / Alessandro Borghese contro Autostrade: “Tanti cantieri ma dove sono i lavoratori?”. La replica della società Cronaca / Borghese: “Non trovo personale per cucina e sala, i giovani non vogliono più fare gli chef”

Secondo il Borghese, quindi, il problema è generazionale: “Oggi i ragazzi preferiscono tenersi stretto il weekend con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi sente arrivato e la pretesa di ricevere compensi importanti da subito”.

“A me nessuno ha mai regalato nulla – continua ancora lo chef – Mi sono spaccato la schiena, io, per questo lavoro che è fatto di sacrifici e abnegazione. Ho saltato le feste di compleanno delle mie figlie, gli anniversari con mia moglie. Ho nuotato con una bracciata sempre avanti agli altri perché amo il mio mestiere”.

Le dichiarazioni di Borghese, tra l’altro già espresse in un’altra intervista di alcuni mesi fa, hanno inevitabilmente scatenato le proteste in rete con gli utenti che hanno sottolineato le basse retribuzioni che molto spesso vengono offerte per lavori faticosi.