Alessandro Borghese contro Autostrade: “Tanti cantieri ma i lavoratori?”

Alessandro Borghese sbotta contro Autostrade: lo chef, infatti, si è lamentato del traffico sull’A10, che da Milano porta a Ventimiglia, causato da diversi cantieri ai quali, secondo quanto dichiarato dal cuoco, non lavora nessuno.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Borghese ha dichiarato: “Volete andare in Liguria? siete sicuri? Guardate qua, un dramma ragazzi… Non va bene, bisogna ribaltare il risultato. Liguri: facciamo qualcosa”.

Lo chef, quindi, sui social ha mostrato la foto dell’A10 completamente bloccata: “Io non sono avvezzo alle polemiche, ma due anni fa mi ricordo che per raggiungere mia moglie e le mie figlie in Liguria ci misi sei ore. Sono passati due anni ma qui la situazione non è mica cambiata. Non ci si può mettere sei ore e mezza da Milano a Ventimiglia con l’autostrada che tra l’altro si paga. E poi tutti questi cantieri, ma dove sta la gente a lavorare?”.

Cronaca / Borghese: “Non trovo personale per cucina e sala, i giovani non vogliono più fare gli chef” Spettacoli / Alessandro Borghese indagato per false fatture: “Fregato da un parente di mia moglie”

Autostrade, però, ha subito risposto allo chef attraverso una lettera pubblicata su Il Secolo XIX: “Gentile Alessandro Borghese, siamo davvero spiacenti per i disagi dovuti ai cantieri in autostrada, sulle tratte di nostra competenza: sulla rete ligure è in corso un imponente piano di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture e, ogni giorno, i nostri lavoratori portano avanti attività per ammodernare le nostre infrastrutture”,

“Ci farebbe piacere se volesse venire a visitare uno dei nostri cantieri e conoscere le donne e gli uomini – di cui siamo orgogliosi – che con dedizione lavorano notte e giorno per riconsegnare al Paese infrastrutture moderne” c’è scritto nella lettera di Autostrade in cui viene sottolineato anche la possibilità di richiedere un rimborso per i disagi provocati.