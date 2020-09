Rimini: lascia i cinque figli piccoli a casa per andare in discoteca a ballare

Lascia i cinque figli piccoli a casa per andare a ballare in discoteca: è quanto avvenuto a Rimini in diverse occasioni. Protagonista dell’abbandono dei bambini è una 38enne riminese, che è stata denunciata dalla polizia per abbandono di minori. Gli agenti, inoltre, hanno notificato alla mamma il provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori di Bologna, che le sospende la potestà genitoriale, disponendo il trasferimento dei bambini, la cui età va dai 2 ai 10 anni, in una casa famiglia.

Secondo quanto ricostruito, le indagini sulla donna sono iniziati in seguito ad alcune segnalazioni ed esposti anonimi. La 38enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe lasciato più volte da soli i bambini per andare i bambini. Non solo, durante il lockdown, la donna avrebbe anche più volte violato le misure restrittive per uscire con alcuni amici fino a tarda notte e ovviamente sempre lasciando a casa da soli i piccoli.

Leggi anche: 1. Sardegna, gommone finisce sugli scogli: morta la modella Galina Fedorova / 2. Strage di Erba, Marzouk rinviato a giudizio per diffamazione contro la famiglia Castagna / 3. Como: l’assessore alle Politiche sociali strappa la coperta a un senzatetto e la getta via | VIDEO / 4. “Willy è morto per sua scelta, alle 2 era ancora in giro”: il video delirante di Giorgio Di Folco, ex leghista

Potrebbero interessarti “Non servirmi, sei nero”, la frase razzista di un cliente rivolta a un cameriere "Saltavano sul corpo di Willy": le carte sull'omicidio di Colleferro Il bollettino: 1.434 nuovi casi e 14 morti nell'ultimo giorno