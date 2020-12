Riccione, folli assembramenti per l’accensione delle luminarie di Natale in viale Ceccarini | VIDEO

Nonostante l’Emilia Romagna sia tra le regioni con più contagi di Coronavirus quotidiani (+ 1.964), oggi a Riccione in viale Ceccarini si è verificato un folle assembramento per l’accensione delle luminarie di Natale. Nessun distanziamento rispettato tra le tantissime persone presenti, nonostante l’invito degli organizzatori e non fermarsi e assembrarsi. Il presidente della Provincia Riziero Santi ha commentato: “Se si crea l’evento di richiamo poi non possiamo accusare la gente di imprudenza”. “Molta gente è suonata di suo. Dopodiché organizzare un evento per l’accensione quest’anno lo si poteva evitare. La solita domanda: nessuno a controllare?”, ha scritto su Facebook l’ex assessore Fabio Galli. Il video dell’accensione delle luminarie per Natale nella città della riviera romagnola è stato pubblicato sui social dal Consorzio di viale Ceccarini scatenando commenti critici e insulti per gli assembramenti che si sono venuti a creare in un momento così delicato della pandemia. La regione Emilia Romagna è ancora in zona arancione, diventerà gialla domani, domenica 6 dicembre.

Leggi anche: Quarantena, autocertificazioni, spostamenti e controlli: le linee guida del Viminale per Natale

Potrebbero interessarti Quarantena, autocertificazioni, spostamenti e controlli: le linee guida del Viminale per Natale Coronavirus, Emiliano verso il ripristino della zona arancione per parte della Puglia Covid, 21.052 nuovi casi e 662 morti: il bollettino di oggi