Milano, accoltellato in strada nella notte: grave un 22enne

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato all’addome nella notte in via Ciriè, nella zona Nord di Milano.

Il ragazzo è stato soccorso intorno alle 2.30 in strada e trasportato al vicino ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Su quanto successo sta indagando la polizia.

Il recente episodio di violenza

Negli ultimi giorni la tensione nelle notti milanesi è alta: già giovedì notte, 4 ottobre, era avvenuta una violenta lite nel dormitorio di via Antonio Aldini a Milano. Nella serata di giovedì sono dovuti intervenire i poliziotti delle volanti per separare i due litiganti, entrambi ospiti della struttura: un italiano di 49 anni e un marocchino di 34.

Ad avere la peggio, stando a quanto ricostruito, è stato il più anziano. L’uomo è stato ferito con un piccolo coltellino svizzero sul braccio e al volto. Attorno alle 23, sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale dell’Azienda regionale emergenza urgenza con un’ambulanza. Il ferito, che non è in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale Sacco.

Il 34enne è stato arrestato per lesioni e trasportato al carcere di San Vittore.

Potrebbero interessarti Scontro frontale nella notte, 4 morti nel Cosentino Sparatoria a Trieste, il questore a TPI: "Non è il momento delle polemiche, è irrispettoso" “Ho fatto da scudo umano a protezione dei lavoratori”: Fassina racconta a TPI l’aggressione subita dalla Polizia

***Notizia in aggiornamento

> Roma, poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca durante un controllo: è grave