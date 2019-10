Salvini a Trieste: “Se il killer avesse avuto le manette i due poliziotti non sarebbero morti” | VIDEO

Poliziotti uccisi a Trieste, Salvini commenta la sparatoria

Il leader della Lega Matteo Salvini si è recato in visita a Trieste dopo la sparatoria avvenuta il 4 ottobre e ha commentato l’uccisione dei due agenti: “Se si usassero le manette non staremmo a piangere questi due ragazzi: vi ricordate il polverone per il ragazzo bendato? Io dico che gli agenti devono poter ammanettare chi viene arrestato”.

“L’anno scorso abbiamo stanziato 3 miliardi – ha detto Salvini – per assumere 12.000 uomini e donne delle forze dell’ordine ed entreranno in servizio migliaia di pistole elettriche. Spero che nessuno blocchi l’entrata in vigore di questo strumento. Onore a questi due ragazzi”.

Poi Salvini lancia risponde alla domanda dei reporter su una possibile inchiesta parlamentare sui fatti di Trieste: “La situazione è strenuamente chiara. Bisogna lavorare tutto insieme in parlamento per dare ancora più soldi e tutele alle forze dell’ordine. Non serve una commissione parlamentare per decidere che polizia e carabinieri vanno protetti”.

Rispetto alla polemica delle fondine, secondo il leader del Carroccio “si può discutere sui mezzi in dotazione ma se un delinquente entrasse in questura ammanettato difficilmente potrebbe sfilare la pistola a un poliziotto”.

La visita di Salvini e l’incontro con Fedriga

L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha prima reso omaggio alle vittime e poi incontrato il questore di Trieste, trattenendosi con lui circa venti minuti al primo piano della Questura, luogo del duplice omicidio.

Ad accompagnare Salvini in Questura a Trieste c’era il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che, ringraziando il leader leghista, è tornato sulle polemiche: “Sono disponibile per qualunque altro esponente politico voglia venire con lui perché deve essere una testimonianza condivisa della sofferenza del paese. Spero che chi ha voluto fare polemica per nulla solo per prendere visibilità abbia la cortesia di stare zitto e di riacquisire un po’ di dignità”.

