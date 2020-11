Prima l’invito ad indossare la mascherina, poi il parapiglia con i vigili, con tanto di calci e pugni. Il tutto davanti allo guardo attonito dei passanti. Scene di pura follia, avvenute ieri, 2 novembre 2020, lungo la centralissima corso Umberto a Pescara. Si tratta di un marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, e una ragazza di 20 pescarese, entrambi già con precedenti di vario tipo, dalle lesioni alla resistenza alla rapina.

Il tutto è nato dal rifiuto dei due ragazzi a indossare la mascherina e a fornire le generalità alle forze dell’ordine. Dopo i ripetuti inviti della polizia municipale, la coppia ha reagito in malo modo aggredendo gli agenti e scatenando un parapiglia divenuto virale sui social. L’episodio si è verificato attorno alle 18.30, sotto gli occhi di decine di persone, alcune delle quali, aizzate dal marocchino, si sono messe ad inveire contro gli stessi vigili.

Da sottolineare come il ragazzo, forse a voler giustificare l’assenza della mascherina da parte della sua fidanzata, ha più volte ribadito che la giovane è incinta. Fatto che di per sé non la solleva dall’obbligo di utilizzare il dispositivo. Anzi. La ragazza avrebbe anche detto di essere asmatica, ma quando le forze dell’ordine le hanno chiesto di mostrare il certificato, lei non ce l’aveva.

Lo scontro con la polizia è degenerato quando ai giovani è stato chiesto di fornire le proprie generalità. A quel punto c’è stato un vero e proprio scontro, con cinque agenti intervenuti per provare a immobilizzare il marocchino. Sono dovuti intervenire in aiuto della municipale anche pattuglie della polizia. Solo dopo mezz’ora sono riusciti a placarli e a trascinare entrambi in questura. In serata, dopo i vari accertamenti, il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciata la ragazza. Diversi passanti hanno ripreso la scena e le immagini sono diventate virali sui social.

