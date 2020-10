Parma, poliziotto sferra un calcio a un manifestante alla protesta anti-restrizioni | VIDEO

Un poliziotto sferra un calcio a un manifestante bloccato a terra dai colleghi. La scena, filmata e postata sui social, è avvenuta ieri sera in piazza Garibaldi, a Parma, al termine della protesta contro le restrizioni del governo per l’emergenza Coronavirus. La questura ha annunciato in una nota che “sono stati già avviati opportuni accertamenti” su quanto accaduto.

“In riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto ieri sera in Piazza Garibaldi, sono stati già avviati opportuni accertamenti”, si legge nella nota. “Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi“.

Nel video si vedono due agenti in divisa fermare a terra un ragazzo nel corso della manifestazione di protesta contro i provvedimenti di restrizione anti Covid adottati dal governo. Il filmato mostra un terzo poliziotto in borghese, sopraggiunto sul posto, sferrare un calcio al manifestante già bloccato a terra.

Alla manifestazione in piazza Garibaldi hanno preso parte un migliaio di persone. Al termine della protesta, secondo quanto riporta Repubblica, la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione della presenza di alcuni facinorosi. A questo punto, nei pressi di un bar situato su un lato della piazza, è avvenuto il fermo e subito dopo il calcio dell’agente.

