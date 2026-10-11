“Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”. Lo ha annunciato Papa Leone XIV al termine della preghiera dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro. “Ringrazio per la vostra vicinanza spirituale, e mi affido alle vostre preghiere!”, ha concluso il pontefice.

La sala stampa della Santa Sede ha poi precisato che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana.