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Cronaca

Papa Leone XIV: “Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni”

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AGF
di Antonio Scali
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“Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”. Lo ha annunciato Papa Leone XIV al termine della preghiera dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro. “Ringrazio per la vostra vicinanza spirituale, e mi affido alle vostre preghiere!”, ha concluso il pontefice.

La sala stampa della Santa Sede ha poi precisato che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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