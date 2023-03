Come sta Papa Francesco: quali sono le condizioni di salute di Bergoglio

Papa Francesco ha passato la sua prima notte in ospedale dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo: le condizioni di Bergoglio hanno generato apprensione tra i fedeli e alimentato nuovamente le voci delle dimissioni del Santo Padre.

Subito dopo il ricovero di Papa Francesco si sono rincorse le voci più disparate nonostante il Vaticano abbia provato a ridimensionare la vicenda parlando in un comunicato di “controlli programmati”.

Secondo alcune ricostruzioni, il Papa, dopo l’Udienza Generale, una volta rientrato nella sua residenza a Casa Santa Marta avrebbe accusato un dolore al petto e difficoltà respiratorie già accusate nei giorni precedenti.

Il quotidiano argentino La Nacion, sempre molto informato sulle vicende di Bergoglio, citando fonti dell’entourage di Papa Francesco, si è spinto a parlare di problemi cardiaci e in particolar modo di “fibrillazione atriale”.

A ricostruire l’intera vicenda, tentando di smorzare i toni dell’emergenza, è stata la Santa Sede che nella serata di ieri ha chiarito che Papa Francesco già “nei giorni scorsi” aveva “lamentato alcune difficoltà respiratorie”, motivo per cui nel pomeriggio si è recato al Gemelli “per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

Nel corso del ricovero sono stati effettuati una serie di esami, dalla saturazione del sangue, che risulta buona, a una tac, che avrebbe dato esito negativo, che avrebbero esclusi problemi gravi.

L’ipotesi dimissioni

Le condizioni di salute di Papa Francesco hanno alimentato nuovamente le voci sulle possibili dimissioni di Bergoglio.

D’altronde è stato lo stesso Pontefice in passato ad annunciare di aver “già firmato le dimissioni”.

“Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato” aveva affermato Bergoglio.

Nel corso dell’Angelus domenicale dello scorso 15 gennaio, inoltre, Papa Bergoglio aveva sottolineato l’importanza di “imparare a farsi da parte al momento giusto”, anche se lo scorso 10 marzo il Pontefice aveva chiarito che si sarebbe dimesso solamente quando “la stanchezza mi impedirà di valutare bene le cose”.

Secondo La Stampa, che cita una fonte vicino al Papa, Bergoglio per il momento non avrebbe nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni “salvo tracolli fisici”.

Al direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro, il Pontefice aveva spiegato che le dimissioni in bianco “non vuole dire affatto che i Papi dimissionari debbano diventare, diciamo così, una ‘moda’, una cosa normale. Benedetto ha avuto il coraggio di farlo, io per il momento non ho in agenda questo”.