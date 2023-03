Papa Francesco ricoverato al Gemelli: “Problemi respiratori”. Annullate le udienze di domani e venerdì

Papa Francesco è ricoverato da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli. Secondo quanto riporta l’Agi, il pontefice ha avuto un “malessere cardiaco” con dolori al petto, mentre si trovava nella residenza di Santa Marta, dopo l’udienza generale di oggi. Il suo medico personale, Masimiliano Strappetti, ha quindi acconsentito a portare Bergoglio in ospedale per controlli. L’Adnkronos ha riportato che il pontefice è stato portato al Gemelli in ambulanza a seguito di un “affaticamento respiratorio”.

Oltre a un’intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per domani e dopodomani. Secondo l’Ansa, lo staff più vicino a Bergoglio è stato mobilitato per trascorrere la notte nell’ospedale, dove Francesco potrebbe rimanere qualche giorno.

Al policlinico romano, Francesco è stato sottoposto a esami, compresa una tac toracica, da cui non sarebbero emersi, a quanto riporta l’Agi, particolari motivi di allarme. Il papa è ricoverato al decimo piano della struttura, nel reparto dedicato ai pontefici che Wojtyla chiamava scherzosamente “il terzo Vaticano”.

Nello stesso ospedale, Bergoglio è già stato ricoverato nel 2021 per un’operazione al colon. Dallo scorso dicembre, il papa sta soffrendo di problemi di deambulazione, che lo hanno costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e al bastone da passeggio. “A parte il ginocchio la sua salute è buona”, aveva dichiarato Nelson Castro, giornalista argentino in contatto con Francesco, che lo ha invitato a scrivere un libro sulla salute dei papi.