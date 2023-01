Papa Francesco e lo spettro delle dimissioni: “Bisogna imparare a farsi da parte al momento giusto”

Papa Francesco e le dimissioni: “Bisogna imparare a farsi da parte”

Papa Francesco torna a riecheggiare lo spettro delle dimissioni: il Pontefice, infatti, prendendo spunto dalle parole di Giovanni Battista ha sottolineato l’importanza di “imparare a farsi da parte”.

Bergoglio, che tempo fa ha annunciato di aver già firmato le sue dimissioni in caso di malattia, ha dichiarato nel corso dell’Angelus domenicale del 15 gennaio 2023: “Giovanni, compiuta la sua missione sa farsi da parte, si ritira dalla scena per fare posto a Gesù”.

“Facile attaccarsi alle posizioni, ma non è una cosa buona” ha aggiunto il Pontefice ricordando che “Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad essere liberi dagli attaccamenti, per fare posto al Signore e dare spazio agli altri”.

“Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote – ha detto ancora Papa Francesco -, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù”.

“Pensiamo a quant’è importante per i genitori, che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi li devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita. È bello e giusto che i genitori continuino ad assicurare la loro presenza, dicendo ai figli: ‘Non vi lasciamo soli, ma con discrezione, senza invadenza”.

Il Pontefice, poi, ha invitato i fedeli a non dimenticare “il martoriato popolo ucraino, che soffre tanto”.