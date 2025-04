Il vescovo Víctor Manuel “Tucho” Fernández, ex arcivescovo di La Plata, in Argentina, nonché uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco, racconta le ultime ore di vita del Pontefice, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. Intervistato dalla radio latinoamericana Cadena 3, il religioso ha raccontato: “Mi sono reso conto che non gli restava molto tempo, ma pensavo che lo avremmo avuto con noi ancora per un po’”. Fernández ha raccontato che la morte del Papa è stata improvvisa e che anche l’équipe medica che lo assisteva non ha “potuto fare nulla”.

Il religioso ha avuto l’opportunità di salutare il Santo Padre in privato per l’ultima volta: “Alle 10 del mattino di lunedì mi hanno permesso di entrare e fargli l’ultimo inchino. Non l’avevano ancora nemmeno vestito. Due cose si mescolavano nel mio cuore: un grande rispetto per essere stato di fronte al successore di Pietro e una profonda emozione nel vedere lì Jorge, l’amico, l’uomo che mi ha sempre incoraggiato nei momenti difficili e che non mi ha mai deluso”. Per il cardinale, che parteciperà al prossimo Conclave dove verrà deciso il successore di Papa Francesco, Bergoglio “era una figura importantissima. La sua voce è ancora dentro di me, e mi dice: ‘Tucho, sii forte’. Questo mondo, che sembra oggi orfano e senza una direzione, ha perso un padre. Un padre universale”.