I criteri dell’Oms per dichiarare una provincia Covid-free e il caso di Trapani

Come riportato dal Sole 24 ore e da altri quotidiani e giornali online, per qualche ora Trapani è stata dichiarata la prima provincia “covid free” d’Italia, e cioè libera dal Coronavirus secondo i criteri stilati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Questa infatti ha stabilito che per dichiarare l’epidemia conclusa in un determinato luogo, è necessario che siano trascorsi 28 giorni dall’ultimo caso positivo rilevato: si tratta di due cicli di incubazione senza l’accertamento di un nuovo contagio. E l’ultimo registrato a Trapani, infatti, risaliva al 30 aprile. Ma a poche ore dall’annuncio, sono stati accertati quattro nuovi casi a Mazara del Vallo, Calatafimi, Castelvetrano e Marsala, così adesso nella provincia il conto dovrà cominciare di nuovo.

Nel frattempo, però, altre città d’Italia sono prossime a dichiararsi “Covid-free“. Come Crotone, dove non si registrano contagi da 27 giorni, o Enna, dove l’ultimo tampone positivo risale a 20 giorni fa. L’Aquila invece è “libera” dall’epidemia da 12 giorni. In Sardegna l’ultimo tampone positivo è stato rilevato tre giorni fa, e l’isola sta iniziando ad avvicinarsi a questo traguardo simbolico. Ma l’assenza di casi prolungata nel tempo non deve trarre in inganno: la dicitura Covid-free, infatti, è un concetto relativo e non significa che un territorio possa dichiararsi immune dal contagio di Coronavirus in via definitiva. L’epidemia potrebbe ripresentarsi in qualsiasi momento anche se non si registrano nuovi contagi da un mese. Uno scenario probabile considerata l’imminente apertura dei confini interni, che già sta infiammando la polemica tra i governatori delle regioni in cui la pandemia sembra lontana dalla conclusione.

