Omicidio Yara, respinta la richiesta dei legali di Bossetti: “Non potete analizzare i reperti”

La Corte d'Assise dice no all'istanza degli avvocati, che chiedevano di svolgere nuovi accertamenti sui reperti ancora conservati (ma consegnati alla difesa solo un anno fa in formato fotografico). "Faremo ricorso", avvertono Salvagni e Camporini. La famiglia della vittima accusa: "Vogliono fare un Garlasco 2, non lo permetteremo"

La Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, di svolgere “accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti”. Gli avvocati di Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, hanno annunciato che faranno ricorso alla Corte di Cassazione.

I reperti in questione sono già stati analizzati durante le indagini immediatamente successive al ritrovamento del cadavere, avvenuto nel 2011, ma i legali del muratore di Mapello, arrestato nel 2014, li hanno potuti visionare solo a partire dal novembre dell’anno scorso, quando è stato consegnato loro il relativo materiale fotografico.

Davanti alla Corte d’Assise, la difesa aveva avanzato due questioni procedurali. Da un lato, la metodologia di estrazione del Dna dalla traccia 31G20, quella del sangue misto della vittima e di Bossetti, considerata la “prova regina” che ha portato alla condanna. Dall’altro, la possibile presenza di altre tracce genetiche, che secondo gli avvocati sarebbero di liquido seminale, repertate sul giubbotto della ragazza.

Per i giudici, tuttavia, “nessun dubbio è ammissibile in ordine alla presenza sull’indumento intimo della vittima del Dna del condannato”: i nuovi accertamenti sui reperti ancora conservati si risolverebbero in “una rivalutazione di aspetti già ampiamente trattati nel corso del processo (uno fra tutti il tema, qui presentato come nuovo, ma che tale non è, della potenziale presenza di liquido seminale nei campioni analizzati, argomento affrontato nell’esame dibattimentale)”, si legge nel provvedimento che respinge la richiesta della difesa. Anche qualora si trovassero ulteriori “tracce non investigate e profili genetici differenti”, scrive la Corte, il risultato “non assumerebbe comunque carattere decisivo, poiché non sarebbe idoneo a modificare in termini sostanziali il complessivo quadro probatorio che ha condotto alla condanna di Bossetti”.

“Faremo sicuramente ricorso”, annuncia l’avvocato Salvagni parlando con l’Adnkronos. “Ci sono voluti sette anni per vedere le foto, otto ricorsi per Cassazione, oltre 400 pagine di atti solo nella fase esecutiva per arrivare a discutere oggi. Non ci arrendiamo”. Secondo il legale, alla difesa continua a essere impedito di “vedere né ora né mai quei campioni e quei reperti, né per la revisione né per altro”. “Penso sia giunto il momento che sia investita anche qualche Procura della Repubblica per approfondire evidenti anomalie e capire se queste siano l’indice di qualche reato”, aggiunge Salvagni.

Secondo l’avvocato Enrico Pelillo che insieme al collega Andrea Pezzotta rappresenta i genitori di Yara Gambirasio, sul delitto di Brembate “si vuole fare un Garlasco 2, ma – avverte il legale – faremo il possibile per evitarlo”.