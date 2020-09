“A Ma’ hai visto come so piccolo / però so dovuti veni ‘n tanti /co sto sorriso li sdrajavo tutti quanti …”, è uno dei passaggi più commoventi della poesia che Davide Leva, Er poeta romantico fastidioso, ha dedicato a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni di Paliano, ucciso il 6 settembre scorso, nel pestaggio di Colleferro. Composto nell’immediatezza dei fatti, il componimento è stato letto mercoledì sera durante la fiaccolata commemorativa a Colleferro e dondato alla mamma del giovane.

Ecco il testo.

“A Ma’ stasera nun torno

va a letto nun m’aspetta’

faccio ‘n sarto all’artro monno…

Te chiedo scusa a Ma’

c’era n’amico ‘n difficoltà

nun me la sentivo de scappa’…

Erano tutti grossi e muscolosi

c’avevo na paura

se vedeva che erano pericolosi…

M’hanno ammazzato come n’animale

ma che ho fatto de male ?!?!?

A Ma’ hai visto come so piccolo

però so dovuti veni ‘n tanti

co sto sorriso li sdrajavo tutti quanti …

Mortacci loro come menavano

io ar massimo je sorridevo…

Te chiedo scusa Ma’

ma quarcuno li doveva affronta’ …

Quarcuno je doveva fa capì che sbajaveno

c’avevano troppo veleno…

Quello che nun capisco de sta gente

invece de divertisse e ride

vanno in giro a cerca’ e sfide…

Se sentono forti e onnipotenti

ma a strigne so na massa de deficienti…

A Ma’ io volevo solo mette pace

de litiga’ nun me piace…

Aho’ mo non voglio passa’ da eroe

l’ho affrontati

ma c’avevo na paura de sti tatuati…

Poi a Ma’ a un certo punto non ho più sorriso

Ma che se fa così

senza neppure n’avviso

Me so spento

lento lento…

Ancora adesso me sto a chiede er perché

de tutta sta cattiveria e rabbia verso de me…

Ora te saluto a Ma’

Che c’ho da fa’…

Sto a sali e scale

Me devi promette che nun starai male…

Ammazza quante so che fatica

ricorda che la vita nun è finita…

Ogni vorta che te manco pensa a sto sorriso

Che er fjo tuo te sta vicino dar paradiso”

Tutti gli approfondimenti di TPI sull’aggressione di Colleferro: 1. LA CRONACA: 21enne interviene per difendere un amico: massacrato a morte dal branco / 2. LA RICOSTRUZIONE: “Vi prego basta, non respiro più, così è morto Willy / 3. LA BIO: “Sognava di diventare come Totti”: chi era Willy / 4. I PROFILI: Dal culto per le arti marziali ai precedenti per spaccio: chi sono gli aggressori di Willy Monteiro / 5. Sognava di diventare come Totti”: chi era Willy Monteiro

6. IL DETTAGLIO: Uno degli aggressori di Willy Monteiro insegnava arti marziali ai bambini / 7. LE OPINIONI: Se a uccidere un bianco fossero stati 4 neri sarebbe scoppiato il finimondo (di G. Cavalli) / 8. Quel gesto vigliacco e codardo: infierire sul corpo di Willy quando era già in terra (di Lara Tomasetta) / 9. LA TESTIMONIANZA: “Per noi era come un figlio, sarebbe diventato un bravo chef”: parla il direttore dell’hotel dove lavorava Willy

