Come si chiamerà il prossimo Papa? Le ipotesi e la profezia di Bergoglio: “Dopo di me Giovanni XXIV”

Non c'è attesa per sapere solamente chi sarà il prossimo Pontefice ma anche per quale nome sceglierà

C’è grande attesa non solo nel conoscere chi sarà il nuovo Papa, ma anche per capire come deciderà di chiamarsi. Mentre si rincorrono i nomi dei candidati più forti a succedere a Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile, c’è anche chi avanza diverse ipotesi su quale potrebbe essere il nome scelto dal prossimo Santo Padre. Come ricorda La Repubblica, Bergoglio profetizzò in qualche modo il nome del suo successore. Nel 2023, di ritorno dalla Mongolia, disse infatti ai giornalisti: “Se in Vietnam non andrò io, di sicuro andrà Giovanni XXIV”. Si trattava più che altro di un auspicio, ovvero che il suo successore “fosse un Papa riformatore come Giovanni XXIII, il papa che aveva aperto il Concilio Vaticano II”.

Se Bergoglio è stato il primo a scegliere Francesco, in onore di San Francesco d’Assisi, nessuno ha mai osato chiamarsi Pietro, apostolo nonché fondatore della Chiesa. Paolo, invece, è stato scelto otto volte. Tra i nomi più utilizzati troviamo Giovanni, utilizzato da ventitrè papi, seguito da Gregorio e Benedetto, con sedici occorrenze ciascuno. E ancora: Clemente, Innocenzo, Leone e Pio. Qualcuno potrebbe decidere di chiamarsi Francesco II? Non è escluso anche se viene considerato improbabile. La scelta del nome, infatti, non è solamente un omaggio ma anche una indicazione precisa che si vuole dare al pontificato.