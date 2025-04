La profezia di Malachia su “Pietro il romano”: il prossimo Papa sarà davvero l’ultimo?

Dopo la scomparsa di Papa Francesco e in attesa del prossimo Conclave, che dovrà eleggere il nuovo Pontefice, si torna a parlare dell’ormai nota profezia di Malachia, secondo cui il prossimo Papa sarà anche l’ultimo della Chiesa Cattolica. L’arcivescovo irlandese del XII secolo, infatti, avrebbe elencato 112 motti in latino ognuno attribuito a un Pontefice, dall’elezione di Celestino II ai giorni nostri. Papa Francesco, secondo le interpretazioni della profezia, sarebbe l’ultimo Papa prima della fine della Chiesa Cattolica. Dopo di lui, infatti, dovrebbe arrivare al soglio pontificio “Pietro Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta e il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo. Fine”.

Essendo Papa Francesco il 111° Pontefice identificato nella profezia di Malachia, il 112° e ultimo Papa dovrebbe essere, quindi, “Pietro Romano”. Tuttavia, oltre alle perplessità sulla veridicità di tale profezia, emergono perplessità anche sul nome. Pietro, infatti, è il fondatore della Chiesa e nessuno prima d’ora, così come è improbabile che accada in futuro, ha mai scelto di adottare il suo nome come forma di rispetto per il Santo e apostolo di Gesù. Secondo altre interpretazioni, invece, “Petrus Romanus” starebbe a indicare non tanto il nome del prossimo Pontefice quanto la sua nazionalità.

Questa ipotesi si ricollega a un’altra profezia, quella di Nostradamus, secondo cui il prossimo Papa sarà per l’appunto un romano. “Per la morte di un Pontefice molto vecchio sarà eletto un romano di buona età. Di lui si dirà che indebolisce la sua sede ma a lungo siederà e in attività mordace” è la profezia attribuita a Michel de Nostredame, noto come Nostradamus.