Nocera Inferiore, donna di 33 anni incinta al quarto mese morta: aveva il Covid

Una donna di 33 anni, incinta al quarto mese, è morta per complicanze legate al Covid-19 a Nocera Inferiore: la giovane, Veronica Stile, lavorava come avvocato ed era in attesa del suo secondo figlio. Grande sconforto nell’intera comunità dell’Agro nocerino sarnese: il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha proclamato il lutto cittadino. “La luce si è spenta – ha scritto il primo cittadino su Facebook – nel cuore dei nocerini. Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi così”.

La donna era stata ricoverata a Napoli, dopo essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus e l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lascia il marito, l’imprenditore ed ex calciatore Rosario Stanzione, e una bimba di tre anni. I funerali della 33enne si sono svolti nel pomeriggio di oggi. Cordoglio è stato espresso anche dalla Nocerina Calcio, squadra in cui ha militato il marito, e dalla Fondazione Fioravante Polito.

