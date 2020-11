È morta a 81 anni presso l’ospedale di Messina Anna Puliafito, la donna positiva al Covid-19 che aveva aspettato per 17 ore un letto di terapia intensiva al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, ospedale Covid sotto inchiesta da giorni per i posti letto fantasma. La donna, che aveva una grave polmonite da Covid-19, era arrivata in ospedale venerdì 20 novembre in tarda mattinata e, come annotato dai medici nella cartella clinica, fino alle 18.30 è rimasta in pronto soccorso. In tutta la Sicilia, infatti, non si riusciva a trovare un posto libero in terapia sub intensiva.

Nelle ore successive, Anna Puliafito è stata ricoverata all’ospedale di Barcellona. I medici del Cutroni-Zodda, secondo quanto riporta Repubblica, hanno provato a fare l’impossibile per lei, ma non si è liberato nessun posto in terapia intensiva fino alle 10,40 del giorno dopo. Intorno a mezzogiorno la donna è stata quindi trasferita all’ospedale Papardo di Messina.

A quel punto, tuttavia, l’anziana era già in condizioni gravi. Purtroppo non ci sono stati miglioramenti e, nel pomeriggio di ieri, è deceduta. Nei giorni successivi alla notizia dell’indagine avviata dalla procura, l’Asp di Messina aveva assicurato che al Cutroni Zodda fossero attivi due posti letto di terapia intensiva vuoti e disponibili al bisogno. Ma cosa non abbia funzionato è ancora da chiarire.

