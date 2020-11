Nessuno vuole visitare la madre malata di Covid: così il medico da Nembro scende in Sicilia

Riccardo Munda è un medico di base siciliano che da sette anni vive a Selvino (Bergamo) e durante l’epidemia di Covid-19 ha visitato e assistito pazienti tra Nembro e la Valseriana, ricevendo chiamate anche da altre province e regioni.

Dopo mesi in cui ha lavorato al nord ha deciso di recarsi personalmente in Sicilia per curare la madre che nessuno voleva visitare. “Visitare a domicilio non è la stessa cosa che prescrivere i medicinali al telefono”, spiega il medico in un servizio video pubblicato da Repubblica. Così, una volta ricevuta notizia della positività della madre, che vive in Sicilia, non lontano da Caltanissetta, il dottor Munda è partito alla volta dell’isola. “Il medico di famiglia non va a visitarla. neanche ora che ha la polmonite bilaterale. Si è limitato a prescriverle al telefono la tachipirina”, ha detto.

La storia di Munda, che in questi mesi ha assistito anche pazienti di altre province e regioni (per lui chiamate da Torino e Brescia, per esempio), era stata riportata già qualche settimana fa dal Corriere della Sera. “Mi contattano via passaparola o su Facebook. A marzo ho capito il ruolo decisivo dell’assistenza a domicilio […] Mi capita di andare a visitare qualcuno che magari ha chiamato il suo medico, il 118 o la guardia medica e non ha visto arrivare nessuno”, aveva raccontato il dottore.

