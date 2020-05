La Lombardia, e in particolare la provincia di Bergamo, è stata la zona d’Italia più colpita dal Covid-19. Come abbiamo raccontato nella nostra inchiesta in più parti a firma di Francesca Nava, il contagio è partito il 23 febbraio dall’ospedale di Alzano Lombardo per poi arrivare in tutto il territorio. Con l’intento di analizzare i dati di quel contagio è stato pubblicato un articolo scientifico sulla famosa rivista The New England Journal of Medicine a firma del direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi e dei medici Stefano Fagiuoli e Luca Lorini.

La situazione in provincia di Bergamo

Il report scientifico parla in particolare dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lì, il 28 marzo, i pazienti con Covid-19 occupavano 498 dei 779 letti dell’ospedale. Di questi pazienti, 92 sono stati ricoverati in terapia intensiva e 12 nell’area di terapia intensiva subintensiva. All’inizio dell’epidemia, il 25 per cento dei medici del personale (indipendentemente dalla loro specialità) è stato riassegnato all’unità Covid-19, una cifra che è aumentata progressivamente fino al 70 per cento nelle settimane successive. La formazione speciale su come gestire il Covid-19 è stata fornita a tutto il personale ospedaliero: più di 1500 persone sono state formate in 1 settimana. L’aumento esponenziale dei casi di insufficienza respiratoria acuta durante le prime 2 settimane ha costretto i reparti a riorganizzarsi, aumentando il loro numero di letti dedicati ai pazienti con Covid-19 e creando team misti di intensivisti. Il 9 marzo, c’erano 49 pazienti in terapia intensiva che avevano bisogno di supporto ventilatorio meccanico. Questo sviluppo ha reso necessario il trasferimento di 14 ventilatori meccanici dalle sale operatorie e 29 ulteriori ventilatori sono stati donati dall’organizzazione sanitaria regionale della Lombardia.

Secondo i tre autori, le decisioni difficili hanno riguardato soprattuto quali pazienti assegnare ai ventilatori e sono state prese usando un punteggio cumulativo per i pazienti che ha tenuto conto dell’urgenza delle necessità di ciascun paziente e delle possibilità delle persone di beneficiare del trattamento. Anestesisti e intensivisti hanno annullato la maggior parte degli interventi chirurgici opzionali, compresi quasi tutti i trapianti, ad eccezione di un trapianto polmonare eseguito in un paziente gravemente malato (che era stato precedentemente nella lista d’attesa) quando era disponibile un donatore adatto. Due delle 28 sale operatorie sono rimaste aperte senza sosta per urgenti interventi di chirurgia generale e cardiaca, e l’ospedale ha continuato a fornire servizi ambulatoriali non trasferibili. Dei primi 510 pazienti con Covid-19 confermati che sono stati ammessi, il 30 per cento è deceduto. Dopo settimane di lavoro da parte di medici e infermieri, la mortalità ospedaliera totale è passata da una media di 17 a 18 (e un picco di 19) decessi al giorno a 2 decessi al giorno, il che è simile alla media di 2,5 decessi al giorno registrati prima Covid19.

Mancata zona rossa a Alzano: le lezioni dell’emergenza Coronavirus

“Dall’esperienza di Bergamo possono essere tratte due lezioni principali”, viene scritto nell’articolo scientifico.

1. Innanzitutto, tutti gli operatori sanitari negli ospedali, nelle case di cura e nella comunità avrebbero dovuto essere testati per il Covid-19 e quelli positivi sarebbero dovuti essere isolati, anche se asintomatici. I medici sono stati inizialmente trascurati durante i tentativi di identificare e isolare le persone infette, che si concentravano su pazienti malati. Per questo motivo, e poiché i dispositivi di protezione individuale completi non sono stati resi immediatamente disponibili, in particolare ai medici di famiglia, sono morti 19 medici della provincia di Bergamo (tutti di età compresa tra 62 e 74 anni). Erano tutti coinvolti nella cura dei pazienti con Covid-19, anche se nessuno ha lavorato direttamente all’Asst-Papa Giovanni XXIII.

2. La seconda lezione, ancora più importante, è che un contenimento urgente e decisivo in zone rosse ad Alzano Lombardo e Nembro avrebbe dovuto essere attuato per contenere l’epidemia. Questo passaggio avrebbe potuto ridurre il numero di casi Covid-19, impedire che gli ospedali fossero sopraffatti e potenzialmente limitare il numero di decessi nella provincia.

