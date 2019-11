Maltempo: nubifragi e precipitazioni intense

Oggi domenica 3 novembre il maltempo sta creando danni in molte regioni dell’Italia: in Liguria, nel comune di Lavagna una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di alcune abitazioni e l’esondazione del torrente Barassi ha provocato diversi allagamenti negli scantinati delle case. Danni anche a Chiavari, a Rapallo e Santa Margherita. In tutta la regione i livelli dei torrenti hanno iniziato a salire superando i livello di guardia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in dieci regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, Liguria e Toscana. Temporali e precipitazioni abbondanti interesseranno tutta la penisola fino alle prime ore della sera. Nuove perturbazioni atlantiche raggiungeranno l’Italia anche nel corso della prossima settimana

Le previsioni del meteo in Italia per oggi, domenica 3 novembre 2019

