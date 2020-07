Maltempo: bomba d’acqua e allagamenti a Milano, esonda il Seveso | FOTO | VIDEO

Un’ondata di maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio 2020, sulla Lombardia e in particolare su Milano, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato allagamenti e l’esondazione del fiume Seveso. Il violento nubifragio, avvenuto all’alba, ha provocato enormi disagi soprattuto nella zona Nord della città, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che da questa mattina stanno lavorando senza sosta per liberare sottopassi e altre parti della città letteralmente sommerse dall’acqua, così come dimostrano anche le foto dei vigili del fuoco disponibili di seguito. In seguito all’esondazione del Seveso, infatti, molte persone sono rimaste bloccate nelle proprie vetture per l’allagamento di sottopassi tra le vie Arbe e Sarca in zona Niguarda.

Ma il maltempo ha colpito anche altre zone della Lombardia. Diversi danni, infatti, si segnalano anche a Varese, mentre a Bergamo si sono verificati degli allagamenti nella parte esterna dell’aeroporto Orio al Serio e danni alla copertura, che hanno provocato una serie di infiltrazioni all’interno del terminal. Diverse strade della città risultano allagate, mentre quasi tutti i sottopassi sono inaccessibili. Danni si segnalano anche in provincia di Cremona e Brescia.

