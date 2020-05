Maltempo, nubifragio a Milano. Esondato il Seveso, strade allagate e blackout

Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte su Milano, provocando l’esondazione del fiume Seveso intorno alle tre di notte in via Valfurva a Niguarda. Anche il Lambro sarebbe straripato in alcuni punti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Il temporale si è accompagnato a forti raffiche di vento e grandinate. In alcune zone della città un blackout ha fatto rimanere a lungo le case senza luce.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile per arginare gli allagamenti e ripristinare la corrente elettrica nelle zone rimaste al buio. Sono stati inoltre segnalati problemi di risalita delle acque nere in diverse zone allagate. Ieri pomeriggio il Comune di Milano aveva disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a seguito dell’allerta meteo emanato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Forti disagi alla circolazione sono stati registrati nelle prime ore del mattino.

