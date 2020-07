Salvini attacca Orlando e gli immigrati mentre Palermo è colpita da una bomba d’acqua, Pif: “Fai schifo”

Temporale a Palermo, Pif attacca il tweet di Salvini

Il tweet di Salvini contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sul devastante temporale che si è abbattuto sul capoluogo siciliano mercoledì 15 luglio, ha scatenato sconcerto e polemiche. Il leader leghista ha accusato il primo cittadino di “pensare solo agli immigrati e dimenticare i cittadini”, come se la bomba d’acqua fosse stato conseguenza della presenza di migranti sul territorio e di una presunta negligenza del sindaco. Ma molti cittadini non si sono mostrati d’accordo con “l’analisi” di Salvini, ancora sconvolti per l’acqua che ha travolto la città. Tra questi anche l’attore e regista palermitano Pif, il quale in un lungo tweet ha espresso tutto il suo sdegno per il messaggio dell’ex ministro dell’Interno.

“Per un problema tecnico di Twitter non sono riuscito a pubblicare un mio impulsivo commento al tweet “elettorale” di Matteo Salvini, riguardo il temporale di Palermo. Tweet pubblicato mentre le auto galleggiavano, alcuni genitori con i propri figli cercavano salvezza nuotando e mentre arrivava la notizia di una coppia morta annegata in un sottopassaggio. In due ore è caduta l’equivalente di un anno di pioggia. Non ricordo di aver mai visto una cosa simile a Palermo in tutta la mia vita”, “, ha scritto l’ex inviato de Le Iene.

“Ora che è passata una notte, posso giudicare il tweet “elettorale” di Salvini in maniera meno impulsiva e serena. Mi sembra chiaro ed evidente, quindi, che questo tweet “elettorale” faccia semplicemente schifo! Perché è il prodotto di un modo di fare politica che fa semplicemente schifo. Non è una questione di destra o di sinistra, fa semplicemente schifo e basta. Lo schifo non risolve i problemi del Paese. Lo schifo illude il popolo e fa avere un meraviglioso stipendio, e poi un’ottima pensione, a chi lo crea”, ha concluso.

