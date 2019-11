Maltempo in Basilicata, a Matera le strade tra i Sassi diventano fiumi | VIDEO

Nella giornata di oggi – martedì 12 novembre 2019 – l’Italia è stretta nella morsa del maltempo, soprattutto a Sud: stanno facendo il giro del web in queste ore le immagini che mostrano le strade tra i celebri sassi di Matera, una delle zone più suggestive di tutta la Basilicata, letteralmente inondate da un fiume d’acqua.

Maltempo sull’Italia: allerta rossa al Sud, nubifragi e allagamenti al Centro Nord. Scuole chiuse in diverse regioni, a Venezia scatta l’allerta per l’acqua alta

Le piogge incessanti stanno colpendo soprattutto tre regioni: Sicilia, Calabria e appunto Basilicata. In queste zone la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per condizioni climatiche avverse, con piogge e venti di burrasca. In gran parte dei comuni di queste tre regioni, le scuole sono chiuse da lunedì.

Nel Metapontino, cioè nella zona ionica della Basilicata, è arrivata persino una forte tromba d’aria. Al punto che si sono resi necessari circa 50 interventi dei Vigili del fuoco, soprattutto a causa della caduta di alcuni alberi e di pali della luce. I problemi più grandi sono stati segnalati nelle zone di Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano, in provincia di Matera. Qui ci sono stati anche alcuni danni ai tetti delle abitazioni.

I miei Sassi con l'acqua che corre verso il torrente Gravina…Matera patrimonio mondiale dell'umanita' e' dell'acqua pic.twitter.com/GZETey0Cue — chittarid (@chittarid) 12 novembre 2019



A Matera, il maltempo ha reso impraticabili soprattutto due vie: via Lucana e via Casalnuovo: qui la violenza dell’acqua ha danneggiato diverse abitazioni.

Le previsioni meteo di oggi sull’Italia