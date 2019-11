Previsioni meteo di oggi, 12 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 12 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 12 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 12 novembre 2019 | NORD

Al Nord si prevedono nuvole compatte su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia centro-occidentale, ma nel corso della mattinata si dissolveranno lasciando spazio a cieli sereni o velati. Sul resto del Nord Italia, invece, si prevedono precipitazioni intense che assumeranno anche carattere nevoso sopra i 1300-1500 metri, mentre in Trentino la neve cadrà anche intorno ai 700 metri. In serata, infine, precipitazioni intense e temporali su basso Veneto ed Emilia-Romagna orientale.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, sarà una giornata di maltempo diffuso su tutte le regioni. Sarà soprattutto sull’area tirrenica che ci saranno le piogge di maggiore intensità, in particolare sulla Sardegna e sulle coste marchigiane, dove le precipitazioni assumeranno carattere di temporali.

Previsioni meteo oggi martedì 12 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Anche il Sud non si salva dall’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia in questi giorni. Secondo le previsioni meteo di oggi, infatti, ci saranno nubi con precipitazioni intense e temporali in tutte le regioni, ma in particolare sulle aree ioniche e sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio, poi, la situazione migliorerà leggermente sul versante Adriatico e sulla Basilicata orientale, mentre i forti rovesci rimarranno su tutte le altre aree.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sul Triveneto e sulla Lombardia, come anche sulle aree tirreniche meridionali, in Basilicata e sulla Puglia salentina. Stazionarie altrove. Per quanto riguarda le massime, invece, saranno in aumento in tutto il Nord e in calo sul resto della penisola.

Previsioni meteo oggi martedì 12 novembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 11 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, domenica 10 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 9 novembre 2019

I venti saranno forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulle regioni del Sud Italia. La Puglia salentina, soprattutto al mattino, sarà inoltre interessata da temporanee raffiche fino a tempesta. Su Liguria e Sardegna ci saranno invece venti forti settentrionali, mentre sul resto del Centro saranno da moderati a forti orientali. Deboli sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare e il canale di Sardegna saranno da molto agitati a grossi, mentre lo stretto di Sicilia e lo Ionio da agitati a molto agitati. L’Adriatico centro-meridionale sarà da agitato a localmente molto agitato, mentre i bacini rimanenti saranno da molto mossi ad agitati.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA