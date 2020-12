“Sto male, detenzione incomprensibile”: la lettera di Patrick Zaki ai genitori

“Ho ancora problemi alla schiena e ho bisogno di un forte antidolorifico e prodotti che mi aiutino a dormire meglio. Il mio stato mentale non sta molto bene dall’ultima udienza. Continuo a pensare all’università e all’anno che ho perso senza che nessuno capisse il motivo di tutto questo”: è il drammatico passaggio della lettera che il giovane ricercatore egiziano Patrick Zaki ha inviato dal carcere di Tora, in Egitto, alla sua famiglia, pubblicata sulla pagina Facebook ‘Patrick libero‘. Le lettere sono due, datate 22 novembre e 12 dicembre, ma sono state ricevute entrambe oggi.

“Naturalmente le recenti decisioni sono deludenti e come al solito, senza alcun motivo comprensibile. Voglio mandare il mio amore a tutti i miei compagni di classe e amici di Bologna. Mi manca molto la mia casa, le strade e l’università lì. Speravo di trascorrere le vacanze con la mia famiglia ma questo non succederà per la seconda volta a causa della mia detenzione”, scrive ancora lo studente. La famiglia e gli amici hanno espresso su Facebook la loro “grave preoccupazione per la salute mentale e fisica di Patrick”.

“Chiediamo il suo immediato rilascio per l’assenza di legittime giustificazioni per la sua detenzione cautelare e per l’impatto sempre più negativo della sua prigionia su di lui”, si legge sulla pagina dedicata al giovane. Lo scorso 7 dicembre la corte antiterrorismo del Cairo ha respinto il ricorso presentato dalla difesa e confermato la detenzione di Zak, incarcerato lo scorso 7 febbraio, per altri 45 giorni.

Leggi anche: 1. Regeni, la procura di Roma è pronta al processo agli 007 egiziani. Ma il governo italiano teme al-Sisi;// 2. L’appello dei genitori di Giulio Regeni per lo studente arrestato in Egitto: “Governi tutelino incolumità Zaky”; // 3. Patrick Zaky, gli affari con l’Egitto possono diventare un’arma per l’Italia // 4. Il direttore Eipr a TPI : “Patrick Zaky trasferito nel carcere di massima sicurezza Tora”

5. Studente arrestato in Egitto, testimonianza esclusiva dal Cairo: “Vi racconto il vero motivo per cui hanno incarcerato il mio amico Patrick”; 6. “Torturato per ore, Al Sisi lo faccia tornare in Italia”: la collega dello studente arrestato in Egitto a TPI; 7. ESCLUSIVA TPI: ecco le accuse contro Patrick George Zaki, lo studente arrestato oggi in Egitto

Potrebbero interessarti Regeni, spunta un nuovo video: Giulio era pedinato dagli 007 egiziani Regeni, i segreti della professoressa di Cambridge: "L'ho mandato a morire" Amante di un ex calciatore del Sassuolo invia video intimi alla famiglia di lui: denunciata per revenge porn