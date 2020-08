La Lega usa lo spot Ringo per propaganda politica. Pioggia di critiche per il silenzio di Barilla

Insulti e polemiche contro Barilla, il pastificio più famoso del mondo con tanto di boicottaggio dei suoi prodotti da parte dei consumatori. Una vera shitstorm si sta abbattendo sul marchio italiano in queste ore e su Twitter e l’hashtag Barilla è schizzato in pole position tra i trend topi. Ma come mai tanto rumore? ll’origine della questione, un post pubblicato sui social della Lega – Salvini Premier in cui viene usato il famoso slogan pubblicitario di Ringo “Uniti si vince” e il marchio dei biscotti Pavesi, di proprietà di Barilla Group, con sotto la foto di Matteo Salvini che stringe la mano a un ragazzo di colore, ricalcando il celebre spot della pubblicità Do you Rigno di qualche anno fa.

UNITI SI VINCE! 👏👏🏾🙂🇮🇹 pic.twitter.com/JilIsUmDWp — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 30, 2020

Sgomento tra gli utenti, non tanto per la trovata di Matteo Salvini, famoso al web per le sue uscite infelici, ma quanto per il silenzio stampa da parte del gruppo che, al momento di questo articolo, non ha pubblicato alcun chiarimento o comunicato stampa. Senza quindi prendere le distanze dall’iniziativa del partito e autorizzando, di fatto la Lega all’utilizzo di un logo di sua proprietà. Sul social infatti, l’attenzione non si è concentrata più di tanto sul post del “Capitano” ma piuttosto sul silenzio della Barilla, proprietaria del marchio. Numerosi gli utenti che hanno annunciato di non voler più comprare la pasta Barilla.

