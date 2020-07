Francesco Giliotti è il nuovo chief communication & external relations officer di Barilla, con decorrenza dal 3 luglio. Già vicepresidente legal, corporate affairs e compliance, Francesco Giliotti mantiene anche la responsabilità del comitato di crisi, attività sviluppata in stretta collaborazione con il predecessore Luca Virginio, recentemente scomparso.

Il 42enne parmense lavora per il colosso italiano del food dal 2007 e ha ricoperto incarichi in varie aree: group legal and corporate affairs, legale e societario, compliance e dal 2016 è il coordinatore del comitato di crisi di Gruppo. Nel 2018 è stato nominato group data privacy officer.

Leggi anche: 1. Lo scienziato che aveva predetto il Covid avverte: “Una pandemia più letale del Coronavirus arriverà nei prossimi 5 anni” / 2. Coronavirus, il virologo Peter Piot avverte: “La pandemia è appena cominciata” / 3. Sesso in quarantena: così è ripartita la nuova ondata di Coronavirus in Australia

4. California, 51enne partecipa a una festa e contrae il Coronavirus: si scusa sui social, ma il giorno seguente muore / 5. Ryanair: “Divieto del bagaglio a mano? Una follia. Espone a un maggiore rischio di contagio” / 6. Coronavirus, quali mascherine usare con il caldo? L’infettivologo Bassetti non ha dubbi: “Meglio evitare le Ffp2”

Potrebbero interessarti Aegon AM nomina Adrian Cammidge nuovo Global Head of Communications Ferrari: parità retributiva tra donne e uomini. È la prima azienda in Italia Sapelli a TPI: "Sul Mes l'Europa mente, è una torta che non va mangiata. Troppi rischi"