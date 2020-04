Coronavirus, lo spot Barilla | VIDEO

Barilla ha lanciato un emozionante spot pubblicitario per esprimere vicinanza all’Italia che resiste di fronte all’emergenza del Coronavirus. Nel video della campagna promozionale #italiacheresiste la voce in sottofondo è dell’attrice Sofia Loren.

Lo spot di Barilla per dire grazie a medici e infermieri in prima linea nella lotta al Coronavirus e all’impegno degli italiani in casa che rispettano le regole è nato dalla collaborazione con Holden Studios, il laboratorio creativo della Scuola Holden. Il Gruppo Barilla ha donato oltre 2 milioni di euro a favore dell’Ospedale Maggiore di Parma, della Protezione Civile e della Croce Rossa di Parma.

